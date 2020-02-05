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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Страсбур
Тулуза - Страсбур: обзор матча 05 февраля 2020
Тулуза
05.02.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 1
Завершен
Страсбур
76'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Страсбур
90'
+2
Желтая карточка
И. Сиссоко
83'
Желтая карточка
Л. Кароль
76'
ГОЛ! 0:1!
М. Уорис
Пас отдал
А. Томассон
Желтая карточка
К. Буагар
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
91
Ловре Калинич
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-1-1-2
91
Калинич
4
Силла
31
Морейра
28
Габриэльсен
18
Диаките
6
Сангаре
14
Доссеви
17
Буагар
22
Саид
9
Кулурис
4-1-2-1-2
26
Селс
70
Лала
4
Джику
23
Митрович
3
Симакан
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
9
Зохи
Остались в запасе
Тулуза
Страсбур
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
30
Баптист Рейне
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
30
Баптист Рейне
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Тулуза - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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