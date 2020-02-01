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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Тулуза
Амьен - Тулуза: обзор матча 01 февраля 2020
Амьен
01.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Тулуза
78'
Желтая карточка
И. Сангаре
Желтая карточка
С. Гирасси
75'
Желтая карточка
Б. Дибасси
65'
Желтая карточка
Т. Монконду
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
5
Гаэль Какута
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Тулуза
91
Ловре Калинич
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
4-2-2-2
1
Гютне
27
Шеджу
18
Дибасси
33
Калабрези
3
Опоку
29
Бли
6
Монконду
5
Какута
92
Корнетт
11
Конате
9
Гирасси
4-1-2-2
91
Калинич
18
Диаките
31
Морейра
28
Габриэльсен
4
Силла
6
Сангаре
14
Доссеви
21
Ванкер
9
Кулурис
22
Саид
Остались в запасе
Амьен
Тулуза
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
17
Кентен Буагар
АП
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
30
Баптист Рейне
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
17
Кентен Буагар
АП
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
30
Баптист Рейне
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Амьен - Тулуза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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