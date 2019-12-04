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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 04 декабря 2019
Тулуза
04.12.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Монако
40'
Я. Саного (П)
5'
В. Бен-Йеддер (П)
84'
Ж. Мартинш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монако
84'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Мартинш
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Саного
40'
39'
Желтая карточка
К. Глик
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Рейне
4
Силла
2
Рохель
77
Изима-Мирен
3
Гонсалвес
6
Сангаре
21
Ванкер
14
Доссеви
10
Градель
17
Буагар
9
Саного
3-3-1-1-2
23
Леком
15
Глик
3
Марипан
21
Жемерсон
2
Агилар
8
Бакайоко
97
Балло-Туре
15
Силва
10
Головин
10
Бен-Йеддер
97
Огустен
Остались в запасе
Тулуза
Монако
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
10
Желсон Мартинш
ПВ
23
Жил Диаш
ЛВ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
23
Жил Диаш
ЛВ
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Тулуза - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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