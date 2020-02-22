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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 22 февраля 2020
Лилль
22.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
2'
Л. Реми
39'
Л. Реми
72'
Р. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Тулуза
90'
+1
Желтая карточка
В. Ванкер
89'
Желтая карточка
И. Сангаре
ГОЛ! 3:0!
Р. Саншеш
Пас отдал
В. Осимхен
72'
Желтая карточка
В. Осимхен
40'
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
Пас отдал
Д. Брадарич
39'
24'
Желтая карточка
А. Исека
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Н. Иконе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Тулуза
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
45
Осимхен
4-1-2-2
1
Гойкоэчеа
2
Рохель
18
Диаките
77
Изима-Мирен
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
21
Ванкер
9
Исека
22
Саид
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Лео Жардим
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Лео Жардим
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Лилль - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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