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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Анжер
Тулуза - Анжер: обзор матча 25 сентября 2019
Тулуза
25.09.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
88'
Р. Алиуи
90+5'
Р. Алиуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Анжер
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Р. Алиуи
Пас отдал
К. Нинга
Желтая карточка
М. Градель
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:1!
Р. Алиуи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
10
Макс Градель
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
4-1-2-2
30
Рейне
4
Силла
3
Седзи
77
Изима-Мирен
31
Морейра
6
Сангаре
14
Доссеви
21
Ванкер
22
Саид
9
Кулурис
3-1-2-1-3
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
4
Павлович
7
Сантамария
10
Фульини
14
Бобишон
28
Лаж
12
Пелленар
13
Баокен
29
Нинга
Остались в запасе
Тулуза
Анжер
6
Калиду Сидибе
ОП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Макс Градель
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
10
Макс Градель
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Тулуза - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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