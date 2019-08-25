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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 25 августа 2019
ПСЖ
25.08.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 0
Завершен
Тулуза
50'
Э. Чупо-Мотинг
75'
Э. Чупо-Мотинг
83'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
ГОЛ! 3:0!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
83'
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Х. Бернат
75'
56'
Желтая карточка
И. Сангаре
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
ПСЖ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Ареоля
24
Бернат
5
Маркиньос
22
Диалло
2
Дагба
5
Гуйе
6
Верратти
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
3-3-3-1
30
Рейне
3
Гонсалвес
18
Диаките
31
Морейра
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
4
Силла
17
Макенго
10
Градель
21
Ванкер
9
Кулурис
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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