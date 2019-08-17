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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Дижон
Тулуза - Дижон: обзор матча 17 августа 2019
Тулуза
17.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
54'
Ж. Макенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Дижон
Желтая карточка
С. Морейра
59'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Макенго
Пас отдал
Э. Кулурис
54'
Желтая карточка
В. Ванкер
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
9
Аарон Исека
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Дижон
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
4-1-4-1
30
Рейне
4
Силла
31
Морейра
18
Диаките
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
17
Макенго
21
Ванкер
9
Кулурис
3-2-2-1-2
31
Рунарссон
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
2
Альфонс
26
Чафик
6
Лаутоа
20
Амалфитано
22
Ндонг
17
Бальде
9
Жанно
11
Таварес
Остались в запасе
Тулуза
Дижон
6
Калиду Сидибе
ОП
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
9
Аарон Исека
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
14
Жюль Кейта
ПВ
28
Бриан Сумаре
ЦП
21
Наиф Агер
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
9
Аарон Исека
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
28
Бриан Сумаре
ЦП
21
Наиф Агер
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Тулуза - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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