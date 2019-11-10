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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Тулуза
Монпелье - Тулуза: обзор матча 10 ноября 2019
Монпелье
10.11.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
43'
Г. Лаборд
59'
Д. Ле Таллек
75'
Т. Саванье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Тулуза
Желтая карточка
Ж. Самбья
87'
ГОЛ! 3:0!
Т. Саванье
Пас отдал
А. Делор
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Д. Конгре
59'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
43'
41'
Желтая карточка
В. Ванкер
39'
Желтая карточка
И. Сангаре
Желтая карточка
Ж. Шотар
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Монпелье
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
3-4-1-2
28
Рульи
3
Конгре
4
Хилтон
31
Коцца
8
Ойонго
13
Шотар
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
9
Делор
9
Лаборд
3-1-3-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
77
Изима-Мирен
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
21
Ванкер
9
Саного
Остались в запасе
Монпелье
Тулуза
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Монпелье - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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