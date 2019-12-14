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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Реймс
Тулуза - Реймс: обзор матча 14 декабря 2019
Тулуза
14.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
9'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Реймс
79'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
29'
Желтая карточка
А. Ромао
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уден
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
21
Вильям Ванкер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-1-1-2
30
Рейне
4
Силла
2
Рохель
31
Морейра
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
14
Доссеви
17
Буагар
9
Саного
22
Саид
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
11
Камара
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
22
Диа
Остались в запасе
Тулуза
Реймс
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
21
Вильям Ванкер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
6
Самбу Сиссоко
ЦП
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
21
Вильям Ванкер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Остались в запасе
6
Самбу Сиссоко
ЦП
5
Маршал Манетси
ОП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Тулуза - Реймс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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