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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Тулуза
Метц - Тулуза: обзор матча 28 сентября 2019
Метц
28.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 2
Завершен
Тулуза
4'
Х. Диалло
90+1'
И. Ньян (П)
86'
У. Саид
90+5'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Тулуза
90'
+5
Желтая карточка
М. Градель
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Э. Кулурис
Пас отдал
Я. Саного
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Ньян
90'
+1
86'
ГОЛ! 1:1!
У. Саид
Пас отдал
М. Градель
Желтая карточка
Т. Делен
11'
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
Пас отдал
Х. Майга
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
3-3-1-1-2
90
Окиджа
3
Делен
21
Бойе
18
Сентонс
96
Н'Дорам
80
Майга
2
Фофана
10
Траоре
11
Нгетт
10
Гакпа
13
Диалло
4-1-4-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
77
Изима-Мирен
31
Морейра
4
Силла
6
Сангаре
17
Макенго
14
Доссеви
21
Ванкер
10
Градель
9
Исека
Остались в запасе
Метц
Тулуза
37
Фарид Булайя
ПВ
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
37
Фарид Булайя
ПВ
28
Мануэль Кабит
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Метц - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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