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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Тулуза
Страсбур - Тулуза: обзор матча 07 декабря 2019
Страсбур
07.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
4 : 2
Завершен
Тулуза
7'
Л. Коне
26'
А. Томассон
48'
Л. Ажорк
75'
Л. Мотиба
3'
Н. Изима-Мирен
50'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Тулуза
77'
Желтая карточка
А. Исека
ГОЛ! 4:2!
Л. Мотиба
75'
50'
ГОЛ! 3:2!
У. Саид
Пас отдал
И. Силла
ГОЛ! 3:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Каси
48'
ГОЛ! 2:1!
А. Томассон
Пас отдал
Л. Мотиба
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Коне
Пас отдал
Д. Ленар
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Н. Изима-Мирен
Пас отдал
М. Доссеви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Кентен Буагар
АП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
3
Симакан
5
Коне
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
14
Ленар
28
Томассон
35
Мотиба
19
Ажорк
4-1-3-2
30
Рейне
98
Амьен-Аду
2
Рохель
77
Изима-Мирен
4
Силла
6
Сангаре
21
Ванкер
10
Градель
14
Доссеви
22
Саид
9
Кулурис
Остались в запасе
Страсбур
Тулуза
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
17
Кентен Буагар
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
17
Кентен Буагар
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Страсбур - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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