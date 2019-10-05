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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бордо
Тулуза - Бордо: обзор матча 05 октября 2019
Тулуза
05.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
61'
Э. Кулурис
1'
Н. де Превилль
19'
Пабло
53'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бордо
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
85'
82'
Желтая карточка
Пабло
Желтая карточка
С. Морейра
66'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кулурис
Пас отдал
И. Сангаре
61'
Желтая карточка
И. Силла
56'
53'
ГОЛ! 0:3!
Х. У-Джо
Пас отдал
Н. де Превилль
Желтая карточка
В. Ванкер
51'
36'
Желтая карточка
Л. Бенито
19'
ГОЛ! 0:2!
Пабло
Пас отдал
Н. де Превилль
1'
ГОЛ! 0:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
Мешер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Бордо
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
4-1-3-2
30
Рейне
4
Силла
31
Морейра
77
Изима-Мирен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
10
Градель
21
Ванкер
17
Макенго
22
Саид
9
Кулурис
4-2-1-3
56
Костиль
23
Пабло
6
Косиельни
17
Мешер
23
Бенито
14
Чуамени
94
Отавио
40
Камано
12
де Превилль
7
Бриан
16
У-Джо
Остались в запасе
Тулуза
Бордо
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Тулуза - Бордо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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