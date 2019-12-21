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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 21 декабря 2019
Ницца
21.12.2019, суббота, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
16'
М. Сарр
19'
И. Силла (АГ)
40'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Тулуза
53'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
ГОЛ! 3:0!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
А. Клод-Морис
40'
37'
Желтая карточка
И. Сангаре
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Силла
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Сарр
Пас отдал
В. Сиприен
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-2-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
5
Сарр
4
Данте
13
Бюрнер
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Дольберг
4-1-2-1-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
77
Изима-Мирен
31
Морейра
4
Силла
6
Сангаре
14
Доссеви
17
Макенго
17
Буагар
9
Саного
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
19
Бассем Срарфи
ПВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ницца - Тулуза
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
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