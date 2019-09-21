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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Тулуза
Ним - Тулуза: обзор матча 21 сентября 2019
Ним
21.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
39'
Р. Филиппото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Тулуза
81'
Красная карточка
Б. Диаките
75'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
72'
Желтая карточка
Б. Рейне
43'
Желтая карточка
У. Саид
Желтая карточка
Л. До
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Филиппото
Пас отдал
Т. Валь
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ним
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Гэн Седзи
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-2-2-2
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
23
Бриансон
22
Алакуш
6
Сарр
8
До
25
Валь
8
Ферхат
12
Филиппото
20
Рипар
4-1-3-2
30
Рейне
98
Амьен-Аду
18
Диаките
77
Изима-Мирен
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
17
Макенго
21
Ванкер
22
Саид
9
Кулурис
Остались в запасе
Ним
Тулуза
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Гэн Седзи
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Гэн Седзи
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Ним - Тулуза
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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