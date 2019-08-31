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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Амьен
Тулуза - Амьен: обзор матча 31 августа 2019
Тулуза
31.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
50'
Ж. Макенго
59'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Амьен
ГОЛ! 2:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
М. Градель
59'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Макенго
50'
22'
Желтая карточка
Ж. Лефор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-4-1
30
Рейне
4
Силла
31
Морейра
18
Диаките
98
Амьен-Аду
10
Градель
21
Ванкер
17
Макенго
14
Доссеви
9
Кулурис
4-1-2-1-2
1
Гютне
21
Лефор
13
Жалле
33
Калабрези
5
Алеесами
29
Бли
34
Зунгу
8
Гнаоре
5
Какута
77
Аколо
9
Гирасси
Остались в запасе
Тулуза
Амьен
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
26
Санаси Си
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Тулуза - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
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Информация о матче
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