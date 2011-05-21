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Кристиан Вадоч
Статистика
Кристиан Вадоч - статистика
Завершил карьеру
3 мая 1985 (41), Будапешт
#32 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Венгрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
31
3
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 0
21.05.2011
Вильярреал
62' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2 : 0
15.05.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 2
11.05.2011
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сарагоса
1 : 3
08.05.2011
Осасуна
55' - 90'
62'
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
2 : 0
23.04.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
1 : 2
17.04.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Спортинг
1 : 0
10.04.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
2 : 3
03.04.2011
Атлетико
66' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0 : 4
20.03.2011
Осасуна
1' - 90'
61'
10'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
3 : 1
13.03.2011
Расинг
77' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
0 : 1
06.03.2011
Осасуна
89' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
2 : 1
27.02.2011
Осасуна
81' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4 : 0
20.02.2011
Эспаньол
89' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
13.02.2011
Осасуна
82' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 1
05.02.2011
Мальорка
61' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 0
30.01.2011
Реал
46' - 90'
88'
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
3 : 2
23.01.2011
Осасуна
81' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4 : 2
15.01.2011
Осасуна
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0 : 0
09.01.2011
Хетафе
1' - 90'
31'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 0
02.01.2011
Осасуна
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0 : 0
19.12.2010
Сарагоса
1' - 69'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 3
13.12.2010
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
0 : 3
04.12.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 0
28.11.2010
Осасуна
88' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 0
21.11.2010
Спортинг
88' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
13.11.2010
Осасуна
81' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
82' - 90'
90'
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
4 : 1
31.10.2010
Осасуна
84' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
3 : 0
24.10.2010
Малага
71' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
0 : 0
17.10.2010
Осасуна
1' - 71'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1 : 1
03.10.2010
Леванте
85' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
26.09.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
3 : 1
21.09.2010
Реал Сосьедад
82' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
2 : 0
18.09.2010
Осасуна
1' - 73'
Испания. Примера, 2 тур
Реал
1 : 0
11.09.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
29.08.2010
Альмерия
Был в запасе
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