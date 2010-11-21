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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Спортинг
Осасуна - Спортинг: обзор матча 21 ноября 2010
Осасуна
21.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
54'
М. Шоджаеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Спортинг
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Замена
С. Прендес
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Хуанфран
Замена
Л. Моран
️️️️
Н. Ново
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
Ф. Сориано
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Серхио
ГОЛ! 1:0!
М. Шоджаеи
Пас отдал
Ф. Сориано
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
30
Гильермо Перейро
ЦФ
0
Серхио Прендес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
23
Серхио
4
Фланьо
2
Дамиа
22
Нельсон
6
Некунам
10
Пуньяль
23
Сориано
8
Шоджаеи
7
Аранда
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Арнолен
14
Эрнандес
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
9
Эгурен
10
Ново
6
Кармело
18
Баррал
20
Хуанфран
17
Камуньяс
17
Камуньяс
20
Хуанфран
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
10
Де лас Куэвас
0
Прендес
0
Прендес
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
7
Айосе
7
Айосе
9
Эгурен
10
Ново
18
Моран
18
Моран
10
Ново
Остались в запасе
Осасуна
Спортинг
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
30
Гильермо Перейро
ЦФ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Остались в запасе
30
Гильермо Перейро
ЦФ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Осасуна - Спортинг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
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