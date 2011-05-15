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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 15 мая 2011
Хетафе
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
66'
М. Фланьо (АГ)
90'
П. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Осасуна
ГОЛ! 2:0!
П. Риос
Пас отдал
Д. Парехо
Замена
Д. Лекич
️️️️
Н. Монреаль
Замена
Борха
️️️️
А. Колунга
Замена
Ф. Сориано
️️️️
А. Дамиа
Замена
В. Пандиани
️️️️
Д. Некунам
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Фланьо
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Мику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
8
Борха
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
6
Ойер
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Лоло
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
3-3-2-2
19
Устари
5
Маркано
3
Марио
6
Диас
18
Боатенг
4
Санчес
22
Каскеро
7
Ману
16
Риос
27
Колунга
20
Мику
4-5-1
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
4
Фланьо
2
Дамиа
16
Сехудо
32
Вадоч
10
Пуньяль
6
Некунам
17
Камуньяс
9
Сола
27
Колунга
8
Борха
8
Борха
27
Колунга
22
Каскеро
10
Парехо
10
Парехо
22
Каскеро
20
Мику
25
Альбин
25
Альбин
20
Мику
2
Дамиа
23
Сориано
23
Сориано
2
Дамиа
6
Некунам
12
Пандиани
12
Пандиани
6
Некунам
18
Монреаль
16
Лекич
16
Лекич
18
Монреаль
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Хетафе - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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