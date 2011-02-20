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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 20 февраля 2011
Осасуна
20.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 0
Завершен
Эспаньол
14'
Д. Некунам
55'
Д. Некунам (П)
80'
Лоло
88'
Ф. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
Замена
К. Вадоч
️️️️
М. Шоджаеи
ГОЛ! 4:0!
Ф. Сориано
Пас отдал
М. Шоджаеи
Замена
Д. Лекич
️️️️
Х. Кальеха
Желтая карточка
Х. Камуньяс
ГОЛ! 3:0!
Лоло
Пас отдал
Ф. Сориано
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Ф. Сориано
️️️️
В. Пандиани
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Душер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Некунам
Желтая карточка
А. Душер
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Х. Лопес
️️️️
Д. Гарсиа
Желтая карточка
Х. Кальеха
ГОЛ! 1:0!
Д. Некунам
Пас отдал
Х. Кальеха
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-4-1-1
1
Рикарду
11
Кальеха
18
Монреаль
17
Хосечо
22
Нельсон
17
Камуньяс
8
Лоло
10
Пуньяль
6
Некунам
8
Шоджаеи
12
Пандиани
4-2-2-2
13
Камени
2
Чика
14
Галан
5
Амат
3
Гарсиа
22
Душер
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
9
Гарсия
12
Пандиани
23
Сориано
23
Сориано
12
Пандиани
8
Шоджаеи
32
Вадоч
32
Вадоч
8
Шоджаеи
11
Кальеха
16
Лекич
16
Лекич
11
Кальеха
7
Кальехон
23
Датоло
23
Датоло
7
Кальехон
3
Гарсиа
21
Лопес
21
Лопес
3
Гарсиа
22
Душер
9
Васкес
9
Васкес
22
Душер
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эль Садар
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