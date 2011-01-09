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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 09 января 2011
Осасуна
09.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Хетафе
Замена
П. Москера
️️️️
Д. Парехо
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Х. Арисменди
Замена
В. Санчес
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Х. Камуньяс
Желтая карточка
М. Фланьо
Замена
В. Пандиани
️️️️
Лоло
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
К. Вадоч
Желтая карточка
Х. Камуньяс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Лоло
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
3-2-4-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
23
Серхио
4
Фланьо
2
Дамиа
22
Нельсон
17
Камуньяс
32
Вадоч
8
Лоло
10
Пуньяль
7
Аранда
4-3-2-1
13
Кодина
3
Рафа
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
10
Парехо
18
Боатенг
14
Гавилан
16
Риос
7
Ману
14
Арисменди
17
Камуньяс
11
Кальеха
11
Кальеха
17
Камуньяс
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
8
Лоло
12
Пандиани
12
Пандиани
8
Лоло
10
Парехо
5
Москера
5
Москера
10
Парехо
14
Гавилан
4
Санчес
4
Санчес
14
Гавилан
14
Арисменди
25
Альбин
25
Альбин
14
Арисменди
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Осасуна - Хетафе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эль Садар
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