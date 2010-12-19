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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сарагоса
Осасуна - Сарагоса: обзор матча 19 декабря 2010
Осасуна
19.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сарагоса
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Эдмилсон
️️️️
А. Эррера
Замена
М. Перес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
Лоло
️️️️
К. Вадоч
Замена
К. Аранда
️️️️
Д. Лекич
Желтая карточка
Серхио
Желтая карточка
М. Фланьо
Замена
Х. Лопес
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
А. Пинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Рикарду
22
Нельсон
23
Серхио
4
Фланьо
18
Монреаль
20
Хуанфран
6
Некунам
32
Вадоч
23
Сориано
8
Шоджаеи
16
Лекич
4-1-4-1
1
Франко
2
Диого
15
Контини
39
Ярошик
3
Паредес
77
Пинтер
21
Эррера
16
Бертоло
23
Понцио
7
Лафита
54
Синама-Понголь
32
Вадоч
8
Лоло
8
Лоло
32
Вадоч
16
Лекич
7
Аранда
7
Аранда
16
Лекич
54
Синама-Понголь
18
Перес
18
Перес
54
Синама-Понголь
21
Эррера
7
Эдмилсон
7
Эдмилсон
21
Эррера
16
Бертоло
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
16
Бертоло
Остались в запасе
Осасуна
Сарагоса
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Остались в запасе
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Осасуна - Сарагоса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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