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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Осасуна
Спортинг - Осасуна: обзор матча 10 апреля 2011
Спортинг
10.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
66'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Осасуна
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
Д. Лекич
️️️️
А. Сехудо
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
Л. Моран
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
С. Эгурен
️️️️
Н. Ново
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Замена
Д. Кастро
️️️️
А. Каштру
Замена
В. Пандиани
️️️️
Х. Камуньяс
Желтая карточка
Лоло
Желтая карточка
Д. Баррал
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Лоло
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Спортинг
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
11
Лора
4
Ботиа
14
Эрнандес
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Касес
8
Каштру
10
Ново
18
Баррал
3-5-1-1
1
Рикарду
22
Нельсон
4
Фланьо
18
Монреаль
16
Сехудо
6
Некунам
10
Пуньяль
32
Вадоч
17
Камуньяс
8
Лоло
9
Сола
10
Ново
9
Эгурен
9
Эгурен
10
Ново
8
Каштру
17
Кастро
17
Кастро
8
Каштру
10
Де лас Куэвас
18
Моран
18
Моран
10
Де лас Куэвас
10
Пуньяль
11
Кальеха
11
Кальеха
10
Пуньяль
17
Камуньяс
12
Пандиани
12
Пандиани
17
Камуньяс
16
Сехудо
16
Лекич
16
Лекич
16
Сехудо
Остались в запасе
Спортинг
Осасуна
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Спортинг - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Молинон
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