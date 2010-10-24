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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 24 октября 2010
Осасуна
24.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Малага
2'
Д. Некунам (П)
37'
М. Шоджаеи
56'
К. Аранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
Замена
Рупер
️️️️
Д. Некунам
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Эдиньо
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Эдиньо
️️️️
Н. Баха
ГОЛ! 3:0!
К. Аранда
Пас отдал
Д. Некунам
Замена
С. Фернандес
️️️️
С. Силва
ГОЛ! 2:0!
М. Шоджаеи
Пас отдал
Хуанфран
Замена
П. Мтилига
️️️️
М.
Желтая карточка
Д. Некунам
19'
2'
Желтая карточка
М.
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Некунам
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
0
Ману
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
14
Набиль Баха
АП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
24
Рупер
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
4-4-1-1
1
Рикарду
2
Дамиа
18
Монреаль
4
Фланьо
20
Хуанфран
8
Лоло
6
Некунам
23
Сориано
10
Пуньяль
8
Шоджаеи
7
Аранда
3-2-3-2
13
Галатто
19
Элизеу
13
Стадсгаард
3
Велигтон
18
Гамес
0
Ману
8
Фернандо
24
Хуанито
84
Силва
0
Овусу-Абейе
14
Баха
6
Некунам
24
Рупер
24
Рупер
6
Некунам
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
14
Баха
36
Эдиньо
36
Эдиньо
14
Баха
0
Ману
8
Мтилига
8
Мтилига
0
Ману
84
Силва
30
Фернандес
30
Фернандес
84
Силва
Остались в запасе
Осасуна
Малага
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Остались в запасе
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Осасуна - Малага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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