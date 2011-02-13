Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 13 февраля 2011
Реал Сосьедад
13.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
74'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
+3
Вторая желтая
А. Дамиа
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Гризманн
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
М. Бергара
Замена
М. Бергара
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:0!
Р. Тамудо
Желтая карточка
Х. Кальеха
Замена
Х. Кальеха
️️️️
М. Шоджаеи
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
П. Сутил
️️️️
Д. Сарпонг
Желтая карточка
Хосечо
Замена
Д. Лекич
️️️️
Коро
Желтая карточка
М. Фланьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
10
Коро
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Лоло
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-3
1
Браво
15
Демидов
15
Ансотеги
3
де ла Белья
22
Эстрада
19
Ривас
11
Аранбуру
17
Зурутуса
7
Гризманн
23
Тамудо
8
Сарпонг
4-3-2-1
1
Рикарду
18
Монреаль
4
Фланьо
17
Хосечо
2
Дамиа
10
Пуньяль
6
Некунам
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
10
Коро
12
Пандиани
7
Гризманн
3
Гонсалес
3
Гонсалес
7
Гризманн
17
Зурутуса
5
Бергара
5
Бергара
17
Зурутуса
8
Сарпонг
11
Сутил
11
Сутил
8
Сарпонг
8
Шоджаеи
11
Кальеха
11
Кальеха
8
Шоджаеи
10
Пуньяль
32
Вадоч
32
Вадоч
10
Пуньяль
10
Коро
16
Лекич
16
Лекич
10
Коро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
13
Асьер Риесго
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Лоло
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Лоло
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Осасуна
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+