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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 17 апреля 2011
Осасуна
17.04.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
51'
К. Сола
69'
Ф. Льоренте
90'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
Желтая карточка
Г. Ирайсос
ГОЛ! 1:2!
И. Муньяин
Вторая желтая
Серхио
Замена
Д. Лекич
️️️️
Х. Камуньяс
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
Коро
️️️️
В. Пандиани
Желтая карточка
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Д. Лопес
Замена
Ф. Сориано
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Г. Токеро
Вторая желтая
Х. Кастильо
Замена
М. Сусаета
️️️️
П. Орбаис
ГОЛ! 1:0!
К. Сола
Пас отдал
Серхио
Желтая карточка
Б. Экиза
Желтая карточка
В. Пандиани
Желтая карточка
Х. Кастильо
Желтая карточка
Серхио
10'
Замена
Д. Лопес
️️️️
К. Гурпеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Коро
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
14
Маркель Сусаета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
33
Вера Матеос
ЦФ
4-4-2
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
4
Фланьо
22
Нельсон
17
Камуньяс
6
Некунам
10
Пуньяль
16
Сехудо
12
Пандиани
9
Сола
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
5
Экиза
19
Кастильо
6
Орбаис
18
Гурпеги
8
Итурраспе
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
16
Сехудо
23
Сориано
23
Сориано
16
Сехудо
12
Пандиани
10
Коро
10
Коро
12
Пандиани
17
Камуньяс
16
Лекич
16
Лекич
17
Камуньяс
23
Токеро
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
23
Токеро
6
Орбаис
14
Сусаета
14
Сусаета
6
Орбаис
18
Гурпеги
27
Лопес
27
Лопес
18
Гурпеги
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
33
Вера Матеос
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
33
Вера Матеос
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Осасуна - Атлетик
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эль Садар
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