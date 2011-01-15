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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 15 января 2011
Вильярреал
15.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
4 : 2
Завершен
Осасуна
22'
М. Рубен
50'
Кани
65'
Х. Капдевила
84'
Гонсало
47'
К. Вадоч
71'
Х. Кальеха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Осасуна
Замена
Кристобаль
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
М. Рубен
ГОЛ! 4:2!
Гонсало
Пас отдал
Б. Валеро
Замена
Х. Фернандес Анунсиатта
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Сисиньо
️️️️
Кани
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
Серхио
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Х. Матилья
ГОЛ! 3:2!
Х. Кальеха
Замена
Х. Кальеха
️️️️
А. Дамиа
ГОЛ! 3:1!
Х. Капдевила
Пас отдал
М. Рубен
Желтая карточка
Ф. Сориано
ГОЛ! 2:1!
Кани
ГОЛ! 1:1!
К. Вадоч
Пас отдал
Серхио
ГОЛ! 1:0!
М. Рубен
Пас отдал
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Лоло
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Кристобаль
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
9
Кике Сола
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
2
Гонсало
2
Гаспар
8
Матилья
21
Бруно
6
Валеро
8
Кани
15
Рубен
25
Росси
4-1-4-1
1
Рикарду
22
Нельсон
4
Фланьо
23
Серхио
2
Дамиа
6
Ойер
23
Сориано
32
Вадоч
8
Лоло
17
Камуньяс
7
Аранда
8
Матилья
3
Ориоль
3
Ориоль
8
Матилья
8
Кани
12
Сисиньо
12
Сисиньо
8
Кани
6
Валеро
9
Кристобаль
9
Кристобаль
6
Валеро
2
Дамиа
11
Кальеха
11
Кальеха
2
Дамиа
23
Сориано
18
Анунсиатта
18
Анунсиатта
23
Сориано
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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