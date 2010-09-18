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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 18 сентября 2010
Мальорка
18.09.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
25'
Г. Кастро (П)
90'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Осасуна
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Гузман
Замена
А. Дамиа
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Рупер
️️️️
К. Вадоч
Замена
К. Аранда
️️️️
Д. Лекич
Замена
П. Вебо
️️️️
Ф. Кавенаги
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кастро
Желтая карточка
М. Фланьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Мальорка
13
Надаль
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-3-3
1
Люкс
4
Рамис
3
Гонсалес
22
Сендрос
19
Марти
5
Кастро
18
Де Гузман
10
Нсуе
79
Кавенаги
11
Касадесус
4-4-2
1
Рикарду
22
Нельсон
20
Хуанфран
4
Фланьо
18
Монреаль
10
Пуньяль
32
Вадоч
8
Лоло
17
Камуньяс
12
Пандиани
16
Лекич
5
Кастро
17
Пина
17
Пина
5
Кастро
11
Касадесус
7
Перейра
7
Перейра
11
Касадесус
79
Кавенаги
9
Вебо
9
Вебо
79
Кавенаги
17
Камуньяс
2
Дамиа
2
Дамиа
17
Камуньяс
32
Вадоч
24
Рупер
24
Рупер
32
Вадоч
16
Лекич
7
Аранда
7
Аранда
16
Лекич
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
13
Надаль
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Асьер Риесго
ВР
6
Джавад Некунам
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Надаль
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Джавад Некунам
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Мальорка - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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