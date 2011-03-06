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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Осасуна
Малага - Осасуна: обзор матча 06 марта 2011
Малага
06.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
90+2'
Серхио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Осасуна
+4
Желтая карточка
Д. Некунам
+2
ГОЛ! 0:1!
Серхио
Пас отдал
М. Шоджаеи
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
Серхио
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
К. Сола
Замена
К. Аранда
️️️️
К. Сола
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
М.
️️️️
Х. Гамес
14'
Желтая карточка
А. Сехудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
32
Апоньо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Лоло
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
4-3-2-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
36
Ресио
32
Апоньо
16
Мареска
30
Фернандес
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
3-5-1-1
1
Рикарду
22
Нельсон
23
Серхио
2
Дамиа
16
Сехудо
6
Некунам
23
Сориано
10
Пуньяль
17
Камуньяс
8
Лоло
9
Сола
18
Гамес
0
Ману
0
Ману
18
Гамес
16
Мареска
20
Портильо
20
Портильо
16
Мареска
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
16
Сехудо
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
16
Сехудо
9
Сола
7
Аранда
7
Аранда
9
Сола
Остались в запасе
Малага
Осасуна
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Малага - Осасуна
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Ла Росаледа
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