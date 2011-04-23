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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 23 апреля 2011
Барселона
23.04.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
23'
Д. Вилья
87'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
Замена
Х. Кальеха
️️️️
А. Сехудо
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Сола
Замена
В. Пандиани
️️️️
А. Дамиа
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
Хави
️️️️
Г. Милито
Травма
Г. Милито
Замена
Л. Месси
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
А. Иньеста
️️️️
Жеффрен
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Жеффрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
16
Альваро Сехудо
ЛВ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
17
Хавьер Камуньяс
АП
2
Абелья Дамиа
ПВ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Ойер
ОП
10
Коро
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-3
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Милито
14
Маскерано
10
Алвес
6
Алькантара
5
Бускетс
20
Кейта
9
Жеффрен
7
Вилья
17
Афеллай
4-2-3-1
1
Рикарду
22
Нельсон
8
Лоло
4
Фланьо
18
Монреаль
32
Вадоч
6
Некунам
2
Дамиа
17
Камуньяс
16
Сехудо
9
Сола
9
Жеффрен
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Жеффрен
22
Милито
6
Хави
6
Хави
22
Милито
7
Вилья
10
Месси
10
Месси
7
Вилья
16
Сехудо
11
Кальеха
11
Кальеха
16
Сехудо
9
Сола
24
Тимор
24
Тимор
9
Сола
2
Дамиа
12
Пандиани
12
Пандиани
2
Дамиа
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Коро
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Коро
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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