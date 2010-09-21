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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 21 сентября 2010
Осасуна
21.09.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
38'
В. Пандиани
42'
Х. Камуньяс
75'
К. Аранда
16'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
Замена
Рупер
️️️️
Ф. Сориано
Замена
К. Вадоч
️️️️
В. Пандиани
Желтая карточка
В. Пандиани
ГОЛ! 3:1!
К. Аранда
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
К. Аранда
️️️️
Д. Лекич
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Г. Элустондо
Замена
А. Гризманн
️️️️
П. Сутил
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 2:1!
Х. Камуньяс
ГОЛ! 1:1!
В. Пандиани
20'
Желтая карточка
М. Бергара
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тамудо
Желтая карточка
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
(К)
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-4-2
1
Рикарду
18
Монреаль
20
Хуанфран
4
Фланьо
22
Нельсон
17
Камуньяс
10
Пуньяль
23
Сориано
8
Лоло
12
Пандиани
16
Лекич
4-4-1-1
1
Браво
19
Мартинес
3
де ла Белья
15
Ансотеги
3
Гонсалес
10
Прието
5
Бергара
6
Элустондо
17
Зурутуса
11
Сутил
23
Тамудо
12
Пандиани
32
Вадоч
32
Вадоч
12
Пандиани
23
Сориано
24
Рупер
24
Рупер
23
Сориано
16
Лекич
7
Аранда
7
Аранда
16
Лекич
6
Элустондо
12
Льоренте
12
Льоренте
6
Элустондо
11
Сутил
7
Гризманн
7
Гризманн
11
Сутил
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
6
Джавад Некунам
ЦП
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
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