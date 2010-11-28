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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 28 ноября 2010
Атлетик
28.11.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
90+2'
К. Гурпеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Осасуна
ГОЛ! 1:0!
К. Гурпеги
+2
Замена
К. Вадоч
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Й. Велес
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
В. Пандиани
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Д. Лопес
️️️️
Г. Токеро
Замена
И. Габилондо
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
18
Ортенече
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
3-2-4-1
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
4
Фланьо
20
Хуанфран
2
Дамиа
23
Сориано
6
Некунам
10
Пуньяль
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
14
Сусаета
11
Габилондо
11
Габилондо
14
Сусаета
23
Токеро
27
Лопес
27
Лопес
23
Токеро
10
Муньяин
21
Велес
21
Велес
10
Муньяин
8
Шоджаеи
32
Вадоч
32
Вадоч
8
Шоджаеи
23
Сориано
12
Пандиани
12
Пандиани
23
Сориано
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Ойер
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
6
Ойер
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Атлетик - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сан Мамес
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