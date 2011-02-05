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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Мальорка
Осасуна - Мальорка: обзор матча 05 февраля 2011
Осасуна
05.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
8'
М. Фланьо
37'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Мальорка
Замена
Д. Лекич
️️️️
К. Аранда
Замена
С. Энрих
️️️️
Г. Кастро
Замена
А. Иенага
️️️️
С. Техера
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Коро
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Х. Луис Марти
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастро
Пас отдал
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
М. Фланьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Коро
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-3-1-2
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
4
Фланьо
22
Нельсон
17
Камуньяс
10
Пуньяль
23
Сориано
10
Коро
7
Аранда
12
Пандиани
4-5-1
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
3
Гонсалес
3
Кевин
18
Де Гузман
5
Кастро
8
Техера
19
Марти
7
Перейра
10
Нсуе
10
Коро
11
Кальеха
11
Кальеха
10
Коро
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
7
Аранда
16
Лекич
16
Лекич
7
Аранда
8
Техера
14
Иенага
14
Иенага
8
Техера
5
Кастро
9
Энрих
9
Энрих
5
Кастро
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Осасуна - Мальорка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Садар
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