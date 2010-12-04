Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 04 декабря 2010
Осасуна
04.12.2010, суббота, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
26'
Педро
65'
Л. Месси
85'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
Замена
Жеффрен
️️️️
Педро
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Лоло
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Месси
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
Лоло
️️️️
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
В. Пандиани
️️️️
Х. Камуньяс
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Масуд Шоджаеи
ЛВ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
23
Фернандо Сориано
АП
20
Хуанфран
ПВ
17
Хавьер Камуньяс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Лоло
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
4
Фланьо
22
Нельсон
6
Некунам
10
Пуньяль
8
Шоджаеи
23
Сориано
20
Хуанфран
17
Камуньяс
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
10
Пуньяль
8
Лоло
8
Лоло
10
Пуньяль
17
Камуньяс
12
Пандиани
12
Пандиани
17
Камуньяс
23
Сориано
16
Лекич
16
Лекич
23
Сориано
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
9
Педро
9
Жеффрен
9
Жеффрен
9
Педро
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Осасуна - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Осасуна
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
8
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+