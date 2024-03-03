Santiago Castro - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Santiago Castro
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Santiago Castro
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|82' - 90'
|Торино
|0:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 35 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Болонья
|1:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 34 тур
|22.04.2024
|69' - 90'
|Рома
|1:3
|Болонья
|Италия. Серия А, 33 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Болонья
|0:0
|Монца
|Италия. Серия А, 32 тур
|07.04.2024
|81' - 90'
|Фрозиноне
|0:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|82' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|22.04.2024
|69' -90'
|Рома (Рим)
|1:3
|Болонья (Болонья)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Монца (Монца)
|07.04.2024
|81' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Салернитана (Салерно)
|15.03.2024
|72' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|09.03.2024
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Интер (Милан)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Болонья (Болонья)