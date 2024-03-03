Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Santiago Castro - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Santiago Castro
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.05.2024 82' - 90' Торино 0:0 Болонья Италия. Серия А, 35 тур
    28.04.2024 Был в запасе Болонья 1:1 Удинезе Италия. Серия А, 34 тур
    22.04.2024 69' - 90' Рома 1:3 Болонья Италия. Серия А, 33 тур
    13.04.2024 Был в запасе Болонья 0:0 Монца Италия. Серия А, 32 тур
    07.04.2024 81' - 90' Фрозиноне 0:0 Болонья Италия. Серия А, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2024 82' -90' Торино (Турин) 0:0 Болонья (Болонья)
    28.04.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Удинезе (Удине)
    22.04.2024 69' -90' Рома (Рим) 1:3 Болонья (Болонья)
    13.04.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Монца (Монца)
    07.04.2024 81' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Болонья (Болонья)
    01.04.2024 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Салернитана (Салерно)
    15.03.2024 72' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Болонья (Болонья)
    09.03.2024 79' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    03.03.2024 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Болонья (Болонья)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+