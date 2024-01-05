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«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
В «Ювентусе» определили идеального кандидата на замену Аллегри
«Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января
«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024