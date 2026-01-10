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  • «Комо» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Комо» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 15:50
Комо
10.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90+4' М. Батурина
49' Н. Камбьяги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Комо
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
55
Сулемана
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бутез
20
ван дер Бремпт
34
Карлос
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
23
Войвода
10
Пас
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
3-3-3-1
1
Равалья
14
Хеггем
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
80
Фаббиан
20
Цортеа
11
Роу
28
Камбьяги
9
Кастро
20
ван дер Бремпт
4
Пош
4
Пош
20
ван дер Бремпт
7
Да Кунья
8
Какере
8
Какере
7
Да Кунья
5
Морено
20
Батурина
20
Батурина
5
Морено
23
Войвода
19
Кюн
19
Кюн
23
Войвода
11
Роу
16
Казале
16
Казале
11
Роу
26
Лукуми
41
Витик
41
Витик
26
Лукуми
4
Побега
55
Сулемана
55
Сулемана
4
Побега
19
Фройлер
19
Фергюсон
19
Фергюсон
19
Фройлер
9
Кастро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Кастро
Остались в запасе
Комо
Болонья
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Комо - Болонья
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
3
Офсайды
2
4
Количество передач
437
302
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Болоньи», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Болонья»

«Комо» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Комо
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