10.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
Болонья
3-3-1-1-2
1
Бутез
20
ван дер Бремпт
34
Карлос
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
23
Войвода
10
Пас
17
Родригес
7
Да Кунья
9
Дувикас
3-3-3-1
1
Равалья
14
Хеггем
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
80
Фаббиан
20
Цортеа
11
Роу
28
Камбьяги
9
Кастро
20
ван дер Бремпт
4
Пош
4
Пош
20
ван дер Бремпт
7
Да Кунья
8
Какере
8
Какере
7
Да Кунья
5
Морено
20
Батурина
20
Батурина
5
Морено
23
Войвода
19
Кюн
19
Кюн
23
Войвода
11
Роу
16
Казале
16
Казале
11
Роу
26
Лукуми
41
Витик
41
Витик
26
Лукуми
4
Побега
55
Сулемана
55
Сулемана
4
Побега
19
Фройлер
19
Фергюсон
19
Фергюсон
19
Фройлер
9
Кастро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Кастро
Остались в запасе
Комо
Болонья
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Noel Tornqvist
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Комо - Болонья
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
3
Офсайды
2
4
Количество передач
437
302
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Болоньи», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»