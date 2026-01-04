04.01.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
14
Нуньес
25
Нельссон
17
Белла Кочап
3
Фрезе
33
Ойегоке
8
Сердар
73
Мусрати
24
Бернед
25
Москера
23
Гиоване
4-2-2-2
92
Палеари
19
Лазаро
3
Марипан
44
Исмайли
23
Коко
66
Гинейтис
6
Ильхан
7
Абухляль
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
8
Сердар
21
Харруи
21
Харруи
8
Сердар
33
Ойегоке
10
Гальярдини
10
Гальярдини
33
Ойегоке
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
73
Мусрати
99
Орбан
99
Орбан
73
Мусрати
25
Москера
9
Сарр
9
Сарр
25
Москера
7
Абухляль
2
Дембеле
2
Дембеле
7
Абухляль
6
Ильхан
61
Тамез
61
Тамез
6
Ильхан
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
19
Адамс
25
Нджи
25
Нджи
19
Адамс
18
Симеоне
91
Сапата
91
Сапата
18
Симеоне
Остались в запасе
Верона
Торино
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Верона - Торино
2
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
7
Офсайды
0
2
Количество передач
397
444
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
0.14
1.55
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Торино», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»