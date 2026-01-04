Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Верона» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Верона» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 18:50
Верона
04.01.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 3
Завершен
Торино
10' Д. Симеоне 87' Ч. Казадеи 90+1' А. Нджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
8
Суат Сердар
(К) ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
7
Закария Абухляль
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Торино
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-2-3-2
96
Монтипо
14
Нуньес
25
Нельссон
17
Белла Кочап
3
Фрезе
33
Ойегоке
8
Сердар
73
Мусрати
24
Бернед
25
Москера
23
Гиоване
4-2-2-2
92
Палеари
19
Лазаро
3
Марипан
44
Исмайли
23
Коко
66
Гинейтис
6
Ильхан
7
Абухляль
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
8
Сердар
21
Харруи
21
Харруи
8
Сердар
33
Ойегоке
10
Гальярдини
10
Гальярдини
33
Ойегоке
24
Бернед
20
Кастанос
20
Кастанос
24
Бернед
73
Мусрати
99
Орбан
99
Орбан
73
Мусрати
25
Москера
9
Сарр
9
Сарр
25
Москера
7
Абухляль
2
Дембеле
2
Дембеле
7
Абухляль
6
Ильхан
61
Тамез
61
Тамез
6
Ильхан
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
19
Адамс
25
Нджи
25
Нджи
19
Адамс
18
Симеоне
91
Сапата
91
Сапата
18
Симеоне
Остались в запасе
Верона
Торино
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Верона - Торино
2
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
7
Офсайды
0
2
Количество передач
397
444
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
0.14
1.55
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Торино», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Торино»

«Верона» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Верона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+