Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торино» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Торино» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 15:50
Торино
27.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
28' Н. Влашич
45' М. Прати 66' С. Кылыксой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Торино
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
4-2-1-1-2
92
Палеари
19
Лазаро
44
Исмайли
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
8
Асллани
66
Гинейтис
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
2-1-4-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
18
Прати
8
Адопо
36
Маццителли
70
Гаэтано
14
Дейола
2
Палестра
90
Кылыксой
3
Идрисси
19
Лазаро
27
Нкунку
27
Нкунку
19
Лазаро
66
Гинейтис
6
Ильхан
6
Ильхан
66
Гинейтис
8
Асллани
16
Нгонг
16
Нгонг
8
Асллани
27
Хольмгрен-Педерсен
7
Абухляль
7
Абухляль
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
18
Прати
33
Оберт
33
Оберт
18
Прати
36
Маццителли
21
Кавуоти
21
Кавуоти
36
Маццителли
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
70
Гаэтано
94
Эспозито
94
Эспозито
70
Гаэтано
Остались в запасе
Торино
Кальяри
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Торино - Кальяри
3
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
467
386
Сейвы
2
9
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.77
xGP (предотвращенные голы)
2.57
2.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Кальяри», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Кальяри»

«Торино» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Торино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
3
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
9
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+