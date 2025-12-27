27.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
4-2-1-1-2
92
Палеари
19
Лазаро
44
Исмайли
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
8
Асллани
66
Гинейтис
10
Влашич
19
Адамс
18
Симеоне
2-1-4-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
18
Прати
8
Адопо
36
Маццителли
70
Гаэтано
14
Дейола
2
Палестра
90
Кылыксой
3
Идрисси
19
Лазаро
27
Нкунку
27
Нкунку
19
Лазаро
66
Гинейтис
6
Ильхан
6
Ильхан
66
Гинейтис
8
Асллани
16
Нгонг
16
Нгонг
8
Асллани
27
Хольмгрен-Педерсен
7
Абухляль
7
Абухляль
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Адамс
91
Сапата
91
Сапата
19
Адамс
18
Прати
33
Оберт
33
Оберт
18
Прати
36
Маццителли
21
Кавуоти
21
Кавуоти
36
Маццителли
90
Кылыксой
29
Боррелли
29
Боррелли
90
Кылыксой
70
Гаэтано
94
Эспозито
94
Эспозито
70
Гаэтано
Остались в запасе
Торино
Кальяри
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Mattia Pellini
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Nicola Pintus
ЦЗ
39
Андреа Когони
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Торино - Кальяри
3
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
467
386
Сейвы
2
9
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.77
xGP (предотвращенные голы)
2.57
2.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Кальяри», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»