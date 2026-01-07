07.01.2026, среда, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
Болонья
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Massimo Pessina
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Сулемана
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
3-3-2-2
13
Равалья
33
Миранда
14
Хеггем
41
Витик
8
Фройлер
19
Фергюсон
80
Фаббиан
28
Камбьяги
20
Цортеа
7
Орсолини
24
Даллинга
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
47
Бернаскони
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
8
Фройлер
6
Моро
6
Моро
8
Фройлер
7
Орсолини
11
Роу
11
Роу
7
Орсолини
28
Камбьяги
30
Домингес
30
Домингес
28
Камбьяги
24
Даллинга
17
Иммобиле
17
Иммобиле
24
Даллинга
80
Фаббиан
9
Кастро
9
Кастро
80
Фаббиан
42
Скальвини
4
Хин
4
Хин
42
Скальвини
13
Эдерсон
4
Брешианини
4
Брешианини
13
Эдерсон
90
Крстович
10
Самарджич
10
Самарджич
90
Крстович
17
Де Кетеларе
7
Сулемана
7
Сулемана
17
Де Кетеларе
59
Залевски
6
Муса
6
Муса
59
Залевски
Остались в запасе
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
Статистика матча Болонья - Аталанта
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
16
15
Офсайды
1
5
Количество передач
415
385
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Аталанты», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»