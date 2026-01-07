Введите ваш ник на сайте
«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:15
Болонья
07.01.2026, среда, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
37' Н. Крстович 60' Н. Крстович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Болонья
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Massimo Pessina
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Сулемана
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
3-3-2-2
13
Равалья
33
Миранда
14
Хеггем
41
Витик
8
Фройлер
19
Фергюсон
80
Фаббиан
28
Камбьяги
20
Цортеа
7
Орсолини
24
Даллинга
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
47
Бернаскони
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
8
Фройлер
6
Моро
6
Моро
8
Фройлер
7
Орсолини
11
Роу
11
Роу
7
Орсолини
28
Камбьяги
30
Домингес
30
Домингес
28
Камбьяги
24
Даллинга
17
Иммобиле
17
Иммобиле
24
Даллинга
80
Фаббиан
9
Кастро
9
Кастро
80
Фаббиан
42
Скальвини
4
Хин
4
Хин
42
Скальвини
13
Эдерсон
4
Брешианини
4
Брешианини
13
Эдерсон
90
Крстович
10
Самарджич
10
Самарджич
90
Крстович
17
Де Кетеларе
7
Сулемана
7
Сулемана
17
Де Кетеларе
59
Залевски
6
Муса
6
Муса
59
Залевски
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Massimo Pessina
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Сулемана
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Massimo Pessina
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Сулемана
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Болонья - Аталанта
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
16
15
Офсайды
1
5
Количество передач
415
385
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Аталанты», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Аталанта»

«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Болонья
