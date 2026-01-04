Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 21:35
Интер
04.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
39' П. Зелински 48' Л. Мартинес 74' М. Тюрам
83' С. Кастро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
55
Сулемана
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
4-2-2-2
1
Равалья
3
Хольм
14
Хеггем
26
Лукуми
22
Ликояннис
19
Фергюсон
6
Моро
11
Роу
28
Камбьяги
9
Кастро
21
Одгор
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
9
Тюрам
53
53
9
Тюрам
26
Лукуми
41
Витик
41
Витик
26
Лукуми
21
Одгор
19
Фройлер
19
Фройлер
21
Одгор
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
3
Хольм
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Хольм
28
Камбьяги
7
Орсолини
7
Орсолини
28
Камбьяги
Остались в запасе
Интер
Болонья
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Болонья
3
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
20
21
Офсайды
3
0
Количество передач
460
340
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Болоньи», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Болонья»

«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Интер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+