04.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
55
Сулемана
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
4-2-2-2
1
Равалья
3
Хольм
14
Хеггем
26
Лукуми
22
Ликояннис
19
Фергюсон
6
Моро
11
Роу
28
Камбьяги
9
Кастро
21
Одгор
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
9
Тюрам
53
53
9
Тюрам
26
Лукуми
41
Витик
41
Витик
26
Лукуми
21
Одгор
19
Фройлер
19
Фройлер
21
Одгор
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
3
Хольм
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Хольм
28
Камбьяги
7
Орсолини
7
Орсолини
28
Камбьяги
Остались в запасе
Интер
Болонья
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Alain Taho
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
55
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Болонья
3
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
20
21
Офсайды
3
0
Количество передач
460
340
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Болоньи», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»