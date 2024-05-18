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    • РПЛ. «Динамо» благодаря дублю защитника победило «Крылья» (4:1), до чемпионства – 1 очко

    РПЛ. «Динамо» благодаря дублю защитника победило «Крылья» (4:1), до чемпионства – 1 очко

    «Динамо» крупно выиграло у «Крыльев Советов» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

    Победу москвичам принесли дубль центрального защитника Фабиана Бальбуэны, а также голы Бителло и Муми Нгамале. В составе самарцев отличился Юрий Горшков.

    Динамовцы набрали 56 очков, оторвавшись от «Зенита» на 5 баллов.

    Если петербуржцы завтра не обыграют «Ахмат», то «Динамо» досрочно станет чемпионом. В случае воскресной победы «Зенита» москвичам будет достаточно не уступить «Краснодару» через неделю.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бальбуэна, 29; 1:1 – Горшков, 40; 2:1 – Бальбуэна, 57; 3:1 – Бителло, 76; 4:1 – Нгамале, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (48)
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    kapitan_komandy
    1716037612
    Болеем дальше за Сочи и Ахмат! 48 лет ждём! Не подведите родненькие!
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    Бригадный
    1716037622
    Как бы плюс есть. Победа! Но есть и минус. Все голы за ментов забивали исключительно людоеды. Тюкавин даже на 1 гол не сподобился.
    Ответить
    timon2401
    1716037706
    Динамо с победой!!
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1716037780
    Ментовка, молодцы!!! Держаться до конца, чемп не предсказуем!!!
    Ответить
    VVM1964
    1716038018
    Сделан еще один и очень весомый шаг к золоту !!! Мои поздравления болельщикам Динамо !!! Кстати, чемпионство может воплотится в реальность уже завтра и это было бы замечательно !!!
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    aldo conte
    1716038020
    "Ахмат" не подведи! Хотя бы очко!
    Ответить
    gor77
    1716038092
    Весёлый чемпионат!!! Надеюсь, в последнем туре "Динамо" должны стать чемпионами!!! А Личка классный тренер!
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    Suvorov71
    1716038428
    От всей души желаю Динамо стать чемпионом, хотя впереди еще один матч, но надеюсь что сбудется мечта болельщиков Динамо, удачи вам в последнем матче, вперед к золоту
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    FanatSerj
    1716038452
    В этот раз валидола и прочих снадобий всего то до 76 минуты надо было, не по канону победа, концовка спокойная )))
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    anatolich72
    1716038574
    Динамо с победой! Ахмат раздерет очк, о голубым льва. Просто обязан.
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