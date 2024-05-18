РПЛ. «Динамо» благодаря дублю защитника победило «Крылья» (4:1), до чемпионства – 1 очко

«Динамо» крупно выиграло у «Крыльев Советов» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

Победу москвичам принесли дубль центрального защитника Фабиана Бальбуэны, а также голы Бителло и Муми Нгамале. В составе самарцев отличился Юрий Горшков.

Динамовцы набрали 56 очков, оторвавшись от «Зенита» на 5 баллов.

Если петербуржцы завтра не обыграют «Ахмат», то «Динамо» досрочно станет чемпионом. В случае воскресной победы «Зенита» москвичам будет достаточно не уступить «Краснодару» через неделю.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бальбуэна, 29; 1:1 – Горшков, 40; 2:1 – Бальбуэна, 57; 3:1 – Бителло, 76; 4:1 – Нгамале, 90+2.

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