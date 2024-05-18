Адвокат порассуждал о возможном побеге Промеса из ОАЭ в Россию

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом, которому накануне изменили меру пресечения, отпустив его из-под стражи под залог.

– Как сейчас Промес может оказаться в России?

– На законных основаниях на данный момент, наверно, вариантов нет. Насколько мне известно, его не просто отпустили, а изменили меру пресечения на залог. Более суровую меру пресечения поменяли на более мягкую.

Тут, конечно, хвала юристам, которые представляют его интересы. Размышлять на тему, как ему сбежать, нарушив меру пресечения, я бы не хотел.

– А если это какой-то спецборт, частный рейс?

– Это будет незаконно. Я не могу учить и советовать такое. Незаконных способов существует большое количество. Другое дело, что всe это усложняет географическое нахождение Дубая.

Мы знаем случай в Италии, когда Артeм Усс сумел выехать через территорию Балканских стран и вылететь в Москву. Подобные трюки в Дубае затруднительны по причине не только географического расположения, но и огромного количества камер, интегрированных с искусственным интеллектом.

Там не получится наложить бороду. И в целом это, наверно, будет дискредитировать Российскую Федерацию, если она будет помогать гражданину нарушить закон.

Если я правильно понимаю, то его экстрадиции добиваются не только Нидерланды, но и Российская Федерация, поэтому будем надеяться, что в рамках правового поля всe это будет урегулировано и его выдадут в Российскую Федерацию.