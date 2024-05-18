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    • Адвокат порассуждал о возможном побеге Промеса из ОАЭ в Россию

    Адвокат порассуждал о возможном побеге Промеса из ОАЭ в Россию

    Адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом, которому накануне изменили меру пресечения, отпустив его из-под стражи под залог.

    – Как сейчас Промес может оказаться в России?

    – На законных основаниях на данный момент, наверно, вариантов нет. Насколько мне известно, его не просто отпустили, а изменили меру пресечения на залог. Более суровую меру пресечения поменяли на более мягкую.

    Тут, конечно, хвала юристам, которые представляют его интересы. Размышлять на тему, как ему сбежать, нарушив меру пресечения, я бы не хотел.

    – А если это какой-то спецборт, частный рейс?

    – Это будет незаконно. Я не могу учить и советовать такое. Незаконных способов существует большое количество. Другое дело, что всe это усложняет географическое нахождение Дубая.

    Мы знаем случай в Италии, когда Артeм Усс сумел выехать через территорию Балканских стран и вылететь в Москву. Подобные трюки в Дубае затруднительны по причине не только географического расположения, но и огромного количества камер, интегрированных с искусственным интеллектом.

    Там не получится наложить бороду. И в целом это, наверно, будет дискредитировать Российскую Федерацию, если она будет помогать гражданину нарушить закон.

    Если я правильно понимаю, то его экстрадиции добиваются не только Нидерланды, но и Российская Федерация, поэтому будем надеяться, что в рамках правового поля всe это будет урегулировано и его выдадут в Российскую Федерацию.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (6)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1716033915
    Российскому футболу наркоторговцы не нужны! Футбол смотрят российские подростки, они наверняка узнают про торговлю наркотиками Квинси...
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    TIMOTHY
    1716036687
    Бред какой то,у нас своих барыг хватает разного формата
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