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    • Джикия не договорился с «Локомотивом» – известны требования защитника по зарплате

    Джикия не договорился с «Локомотивом» – известны требования защитника по зарплате

    Георгий Джикия еще до объявления об уходе из «Спартака» вел переговоры с другими клубами.

    Договориться с «Локомотивом» 30-летнему футболисту не удалось – клуб не захотел предлагать ему требуемую зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.

    Есть вероятность, что спартаковский капитан продолжит карьеру в «Ростове».

    • Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 214 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Мутко против»

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии (14)
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    Taps
    1716043666
    Жадные больные ублюдки ...
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    The only one
    1716044061
    во вторую лигу его, на сто тыщ деревянных
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    Цугундeр
    1716044064
    Претит , значит , витязю в тигровой шкуре сигнальный жилет ?
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    ...уефан
    1716044315
    ...битая тачка отечественного автопрома, с пробегом и проблемами с ходовой и движком по цене "немца" среднего класса?...
    Ответить
    BVG4
    1716044660
    Пузан берега потерял мала-мала:(((
    Ответить
    Spartak_forv@
    1716045248
    С его хотелками претендентов немного будет
    Ответить
    Krics
    1716048887
    Б*л*я*д*ь врач кардиолог,даже фельдшер скорой помощи...,скоморохи просто *****ли,ихмо.
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    Krics
    1716048970
    Георгий может на СВО,или это не то.
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    slavа0508
    1716049739
    При всём уважение Георгий не тянешь ты уже на эту сумму ...
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    Александр.Т.
    1716051443
    С такими запросами это только к Бакаеву в Эмираты
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