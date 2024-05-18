Джикия не договорился с «Локомотивом» – известны требования защитника по зарплате

Георгий Джикия еще до объявления об уходе из «Спартака» вел переговоры с другими клубами.
Договориться с «Локомотивом» 30-летнему футболисту не удалось – клуб не захотел предлагать ему требуемую зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.
Есть вероятность, что спартаковский капитан продолжит карьеру в «Ростове».
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 214 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.