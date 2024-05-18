Джикия не договорился с «Локомотивом» – известны требования защитника по зарплате

Георгий Джикия еще до объявления об уходе из «Спартака» вел переговоры с другими клубами.

Договориться с «Локомотивом» 30-летнему футболисту не удалось – клуб не захотел предлагать ему требуемую зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.

Есть вероятность, что спартаковский капитан продолжит карьеру в «Ростове».