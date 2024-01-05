«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
В «Ювентусе» определили идеального кандидата на замену Аллегри
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
«Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
В «Ювентусе» определили идеального кандидата на замену Аллегри
«Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января
«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
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