Федун прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о скором уходе Георгия Джикии из клуба.

– Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе.

Могу сказать, что Георгий – очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок.

Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он ещe продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдeт себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.

– Грустно, что для Георгия история со «Спартаком» закончилась именно так?

– Всe в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе.