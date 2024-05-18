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    Федун прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о скором уходе Георгия Джикии из клуба.

    – Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе.

    Могу сказать, что Георгий – очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок.

    Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он ещe продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдeт себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.

    – Грустно, что для Георгия история со «Спартаком» закончилась именно так?

    – Всe в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе.

    • 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 214 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1716036557
    В Спартаке так со всеми поступают по свински
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    Бригадный
    1716037766
    Вот, кому особенно не хватает игрока с такими лидерскими качествами, как у Джикии, так это Краснодару. Впрочем, и Зениту тоже. Вот, у Локо харизматиков полная обойма.
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