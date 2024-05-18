Федун прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о скором уходе Георгия Джикии из клуба.
– Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе.
Могу сказать, что Георгий – очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок.
Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он ещe продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдeт себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.
– Грустно, что для Георгия история со «Спартаком» закончилась именно так?
– Всe в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе.
- 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 214 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.