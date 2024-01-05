Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)

«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

«Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте