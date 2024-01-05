Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
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«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Эмполи» (1:1), играя с 18-й минуты в меньшинстве
Обзор матча «Ювентус» – «Эмполи» голы и лучшие моменты (Видео)
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
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