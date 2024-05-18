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    Личка проанализировал матч «Динамо» – «Крылья Советов»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы по итогам выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    – До 80‑й минуты игра была равной. Матч получился тяжелым, не было свободы. Мы в таком моменте, когда важен результат, а не красивая игра. Вы все видели сами, матч прошел очень тяжело.

    – Как будете смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара» в этом туре?

    – Честно говоря, не буду смотреть. В шесть часов у меня играет вторая команда «Динамо», затем поеду на игру дубля. Что будет, то будет.

    «Зенит» не буду смотреть. Лучше пойду на прогулку, потом посмотрим, как складывается.

    • «Динамо» разгромило «Крылья» со счетом 4:1.
    • Для чемпионства команде достаточно не проиграть «Краснодару» через неделю.
    • Москвичи могут выиграть РПЛ досрочно, если завтра «Зенит» не победит «Ахмат» в Грозном.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1716043498
    Динамо практически чемпион. В Краснодаре оооочень сильно протупили...
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    bset
    1716044412
    Хорошо помню 2014. На мое 20-летие ЦСКА играл с Локомотивом и оформил тогда чемпионство. Зенит тогда тоже потерял очков - только в путь. Надеюсь, тройка будет выглядеть следующем образом: 1. Динамо, 2. Краснодар, 3. Зенит. И пойдет Зенит с бронзовыми медалями отмечать контракт с Богданычем до 2030))
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