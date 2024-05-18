Личка проанализировал матч «Динамо» – «Крылья Советов»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы по итогам выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– До 80‑й минуты игра была равной. Матч получился тяжелым, не было свободы. Мы в таком моменте, когда важен результат, а не красивая игра. Вы все видели сами, матч прошел очень тяжело.

– Как будете смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара» в этом туре?

– Честно говоря, не буду смотреть. В шесть часов у меня играет вторая команда «Динамо», затем поеду на игру дубля. Что будет, то будет.

«Зенит» не буду смотреть. Лучше пойду на прогулку, потом посмотрим, как складывается.