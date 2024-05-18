Осинькин объяснил разгром «Крыльев Советов» от «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

Единственный гол самарцев со штрафного забил Юрий Горшков.

– Как оцениваете игру «Крыльев Советов»?

– Сказал ребятам, что было неплохое качество игры с нашей стороны. Понимали, с какой командой играли, каким‑то образом адаптировались под нее, и выбрали достаточно рациональную тактику, которая давала нам хорошие шансы зацепиться за что‑то, но пропустили… Фактически это было три стандартных поражения, которые решили исход встречи в пользу «Динамо». Знаем, что у нас маленькая команда, мы готовились, но все равно допустили некоторые ошибки, в том числе и индивидуальные.

– Было заметно, что даже при счете 1:3, вы все равно не теряли надежду на ничью, а может даже и победу.

– Да, согласен с этим. Я это говорил ребятам, которые выходили на замену. Игра показывала, что мы могли. Мы создавали моменты, но к концовке матча уже не хватило глубины состава. Для такой игры нам бы пригодилась скорость Ежова, который травмирован. Нам не хватило агрессии и скорости, забеганий за спины и подвижности. Понятно, что очень индивидуально сильный Гарре уже возвращается, но играть матч в таком темпе ему пока нельзя.

В надежде отыграться мы ему даже дали больше времени, чем думали сначала дать. Этим мы рисковали, потому что он еще не восстановился до конца. Даже при счете 1:3 мы верили, что спасем игру, потому что один раз с «Динамо» уже так сделали. Но стоит отметить, что влияние «Крыльев Советов» на чемпионскую гонку – это три ничьих с каждой командой в тройке лучших.

– Как объясните преимущество вашей команды во владении мячом в первом тайме?

– Мы не собирались делать самоцелью владение и удержание мяча. Хотели, чтобы «Динамо» раскрылось и пошло в прессинг. В тот момент мы знали, что надо делать, но соперник играл закрыто и очень сбалансировано. Мы предполагали и такую игру, в целом она шла так, как и планировали. Считаю, что мы показали нормальную игру, но реализация подвела.