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    • Губернатор жестко раскритиковал «Крылья Советов» за матч с «Динамо»

    Губернатор жестко раскритиковал «Крылья Советов» за матч с «Динамо»

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, высказался после поражения «Крыльев Советов» от «Динамо» (1:4) в 29-м туре РПЛ.

    «Результат «Крыльев» в сегодняшнем матче откровенно разочаровал. Считаю, что Марцел Личка тактически переиграл Игоря Осинькина. Как там тренер нашей команды сказал на послематчевой пресс-конференции? Что мы две трети матча играли в хороший футбол? Да не в хороший футбол надо играть две трети матча, а очки надо зарабатывать! Все команды это понимают. И «Крыльям Советов» тоже надо понимать, что в конце сезона уж точно надо концентрироваться на очках. Хороший футбол – это когда есть результат. Результата у «Крыльев» сегодня не было. Надо настраивать команду на победу, на полную самоотдачу, на то, чтобы добывать очки. У тренерского штаба, очевидно, это не получилось.

    Считаю, что «Динамо» переиграло «Крылья» в первую очередь тактически. Соперники тактику «Крыльев» хорошо изучили. Об этом, собственно, и главный тренер «Динамо» сказал: мы понимали, в какой футбол будут играть «Крылья». Даже ведущие клубы, которые в том числе претендуют на чемпионство, не стесняются менять тактику в зависимости от соперника и показывать, если нужно для результата, чего ждут болельщики, где-то и более закрытый футбол. Значит, наши соперники благодаря вариативности тактик получают некоторое преимущество. И сегодня это было очевидно.

    Третье поражение «Крыльев» подряд на финише сезона многими болельщиками расценивается как неуважение. Рассчитываю, что совет директоров клуба, руководство «Крыльев» поработает над повышением ответственности и тренерского штаба и игроков.

    Жаль, что сегодняшним результатом, на мой взгляд, градус интриги в борьбе за золото РПЛ был снижен. Конечно, было бы здорово для такого крутого чемпионата, чтобы только победа команд-претендентов в последнем туре приводила к чемпионству», – сказал Азаров.

    • «Крылья» идут в РПЛ 8-ми.
    • В последнем туре команда примет «Пари НН» (25 мая).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Янвapь 69
    1716062855
    Оплаченный слив, чего ругать ?
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    Pourquoi pas
    1716063164
    А уважаемый губернатор не сравнивал бюджеты команд случайно???
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    qwertyйцукен
    1716063446
    Самарскую область атаковали беспилотники. Огонь охватил нефтеперерабатывающий завод=== А губернатора больше футбол беспокоит.
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